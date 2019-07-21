موجة صيفية خامسة والحرارة تسجل 50 مئوية.. غدًا

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المتوقع أن تشهد درجة الحرارة موجة حر هي الخامسة هذا الصيف، تصل فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض المدن.

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وبحسب توقعات، باحث الطقس المبشر عبدالعزيز الحسيني فإنه اعتباراً من يوم غد الاثنين متوقع موجة حر شديدة على مناطق المملكة والخليج.

وتابع الحصيني : بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة ٥٠ مئوية على الشرقية والخليج وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق مدة أسبوع.