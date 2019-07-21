الان تتابع وصول 83.734 حاجًا وحاجة إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة عبر 209 رحلات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ من مطارات دول باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، وتونس، حتى أمس السبت، بلغ 83.734 حاجًا وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 209 رحلات جوية.
وأوضحت الجوازات، في بيان صحفي، أن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بلغ عددهم 35.231 حاجًا وحاجة عبر 88 رحلة، بينما بلغ عدد القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 48.503 حجاج عبر 121 رحلة.
ووجد جميع الحجاج استقبالًا حافلًا من الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة طريق مكة منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة وانتقالهم عبر الحافلات المخصصة لهم إلى مقر إسكانهم سواءً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
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