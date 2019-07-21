القبض على شاب سرق حقيبة امرأة بأحد شوارع الرياض

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلبَ حقيبةٍ يدوية من إمرأة وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض مما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذه من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر), حيث جرى ايقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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يشار إلى أن مغردين تداولوا مقطع فيديو، أمس السبت، ظهر خلاله قائد مركبة يسرق حقيبة سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع.

وأظهر المقطع قيام صاحب المركبة بالمرور إلى جوار السيدة واختطاف حقيبتها أثناء سيره بالسيارة، ما تسبب في سقوطها وتعرضها لجروح.

ونشر أحد المغردين، الفيديو، معلقًا عليه بأن المجني عليها هي شقيقته، وأن الحادثة وقعت بحي الشفا في الرياض.