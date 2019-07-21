شكرا لقرائتكم خبر عن «سناب الداخلية».. يوثق يقظة رجال الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على تطبيق «سنابشات» عدداً من العمليات الأمنية التي تؤكد يقظة رجال الأمن وتصديهم لكل من يحاول الأفساد في الوطن.

ففي عملية أمنية ضبطت الجهات الأمنية كمية من حبوب الترامادول المخدر (600 حبة) قادمة من الفلبين بحوزة مستقبلها وافد من جنسية عربية.

وفي عملية أخرى نسقت الجهات الأمنية عملية اتفاق مع أحد الوافدين من جنسية عربية لشراء كمية (1 كيلو) من مادة «الشبو» المخدر، وتم عمل كمين لاستلام الكمية منه، ورغم محاولاته الهرب أثناء القبض عليه الا أن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد وتم القبض عليه والعثور بحوزته على كمية 3 كيلوجرام من مادة الشبو ومبلغ 14500 ريال وميزان وأكياس جاهزة للترويج ومكبس، وتم تسليمه للجهات المختصة لاكمال الاجراءات.