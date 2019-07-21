شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول الحربي يتفقد القطاعات الأمنية بـ«المدينة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة )

انفاذا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قام مدير الامن العام الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي يرافقه عدد قيادات قيادة قوات امن الحج بزيارة تفقدية الى منطقة المدينة المنورة وذلك للوقـف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية لموسم الحج حيث اجتمع فور وصوله بمدير شرطة منطقة المدينة المنورة ومدراء وقادة افرع الامن العام الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطواريء التي تم اعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبوي، حيث استعرض معاليه مع كافة القيادات في المدينة المنورة مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة و الانتشار الميداني للقوى البشرية والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة، كما استمع ومرافقيه لمستجدات الخطط التي تم إضافتها هذا العام والتي ستسهم بإذن الله في تقديم الأمن والأمان لكافة ضيوف الرحمن.

وعقًب ذلك ألقى الفريق أول الحربي كلمة لكافة المجتمعون ناقل من خلالها تحيات وزير الداخلية للجميع - قائلا يسرني ان انقل لكم تحيات وزير الداخلية حفظة الله وأمنياته لكافة منسوبي الأمن العام في المدينة المنورة على ما يبذلونه من جهود طوال العام وخاصة موسم الحج والعمرة، كما اثنى على الاعداد الجيد للخطط المعدة لاستقبال هذا الموسم متمنياً من الجميع اخلاص النية لله ونكران الذات وبذل المزيد من الجهد واحتساب الأجر من الله اثناء اداء هذه المهمة الشريفة، وأكد أن الأمن العام في المناطق ممثلا في قيادة قوات امن الحج تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية وصولا الى تحقيق الرؤية 2030 التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وان تكون جاهزية القيادات المشاركة في موسم الحج متناسبة مع دعم القيادة الرشيدة وفق ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام ومكانة المملكة الإسلامية والدولية لذلك فعلينا ان العمل على تحقيق هذه الرؤية في كافة اعمالنا التي تتطلب منا مضاعفة الجهود الامنية في هذا المواسم المبارك.

عقب ذلك قام بجولة تفقدية الى عدد من أفرع الأمن العام شملت:

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- زيارة موقع محطة قطار الحرمين

- زيارة سكن قوة أمن الحج والعمرة

- زيارة غرفة عمليات المسجد النبوي الشريف

حيث وقف وقادة قوات امن الحج على سير العمل في تلك الأفرع واستمع الى شرح موجز عن كافة الإعمال التي تقوم بها هذه الأفرع والتقى بالعاملين بها واستمع الى تطلعاتهم ومتطلباتهم لانجاز مختلف الإعمال التي تهدف لتقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن متمنيا معاليه للجميع التوفيق.