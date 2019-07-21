التقديم في وظائف جدارة لوزارة الحرس الوطني والمالية 1440 هجريًا.. هنا شروط القبول

بدأ عمليات التقديم في وظائف جدارة، وذلك بالنسبة لوزارة الحرس الوطني وكذلك وزارة المالية السعودية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد والموافق 14 يوليو الجاري و18 ذي القعدة لسنة 1440 هجريًا، وسوف يستمر التقديم في وظائف جدارة حتى الساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية ظهر يوم الخميس المقبل والموافق 22 ذي القعدة 1440، وهذا بالنسبة لكل الشباب الراغبين في الحصول على عدد كبير من الوظائف الشاغرة في وزارة الحرس الوطني ووزارة المالية على مدار الساعات المقبلة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني على جدارة

ذكرت وزارة الحرس الوطني بأنها قد طرحت عدد من الوظائف على نظام جدارة، وذلك لكافة الشباب من الجنسين، وكشفت كذلك عن شروط التقديم في هذه الوظائف وجاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الدبلومات المتوسطة أو إحدى المعاهدات المتخصصة

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو درجة الدبلومات العليا بعد مرحلة الجامعة

أن يكون المتقدم للحصول على وظائف الحرس الوطني عبر نظام جدارة من الحاصلين على درجة الماجستير.

وكانت وزارة الحرس الوطني قد وضعت بعض الشروط الخاصة بالوظائف المتاحة على جدارة، ومن بينها أن تكون الاولوية لكل التخصصات غير التربوية ومن ثم تأتي التخصصات التربوية، وفي حال حصول على المؤهل من خارج المملكة هنا يجب توافر قرار معادلة من وزارة التعليم وتكون معتمدة بشكل رسمي.

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رابط التقديم في وظائف الحرس الوطني عبر نظام جدارة

ويتسائل الكثيرون حول رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني على نظام جدارة، وذلك بعد فتح باب التقديمات في الوظائف صباح اليوم الأحد، لذا فيمكن للشباب الراغبين في الإلتحاق بإحدى هذه الوظائف الدخول إلى موقع وزارة الخدمة المدنية من خلال الرابط السابق وتسجيل بياناتهم وإنتظار التواصل معهم من أجل معرفة مواعيد الإختبارات في وظائف الحرس الوطني على نظام جدارة.

شروط التقديم والقبول في وظائف نظام جدارة

بعد الدخول إلى موقع بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية، سوف يكون عليك عزيزي القارئ، إتباع هذه الخطوات حتى تتمكن من التقديم في وظائف الحرس الوطني ووزارة المالية عبر موقع جدارة: