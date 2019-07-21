“Now”.. رابط جدارة للتقديم على وظائف المالية والحرس الوطني 1440 عبر موقع mcs.gov.sa

بدأ نظام جدارة صباح اليوم فتح باب التقديم في عدد من الوظائف المتاحة في وزارة المالية وكذلك في وزارة الحرس الوطني لسنة 1440 هجريًا، مؤكدًا بأن عدد الوظائف المتحاة في وزارة الحرس الوطني عبر نظام جدارة وصل لنحو 94 وظيفة للرجال والسيدات، وسوف يبدأ التقديم في هذه الوظائف بدءًا من صباح اليوم الأحد وينتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الخميس الموافق 22 من شهر ذي القعدة لسنة 1440 هجريًا.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” سوف نتابع معاكم تفاصيل وطريقة التقديم في نظام جدارة وذلك بالنسبة لمختلف الوظائف المتاحة في وزارة الحرس الوطني، وكذلك وزارة المالية، والتي بدأت التساؤلات والإستفسارات بشأنها خلال الساعات القليلة الماضية.

طريقة التقديم في نظام جدارة للوظائف المختلفة

يذكر بأن كافة البيانات التي يتم وضعها من قبل المتقدمين في نظام جدارة، يتم مطابقتها مع البيانات الموجودة في وزارة الخدمة المدنية، وذلك في حالة ترشح المتقدم لإحدى الوظائف الشاغرة سواء في وزارة الحرس الوطني أو في وزارة المالية أو في أي وزارة لديها وظائف شاغرة.

وفي حالة حالة تطابق البيانات الموجودة على جدارة مع بيانات الخدمة المدنية، فإنه سيتوجب على التقدم الذهاب إلى إعلان وظائف الحرس الوطني أو المالية، من أجل تحديد الرغبات وإكمال باقي خطوات التسجيل في نظام جدارة للحصول على الوظائف الشاغرة.

Advertisements

وظائف الحرس الوطني في نظام جدارة 1440 هجريًا

وهنا يأتي السؤال من هي الفئات التي يتم إستهدافها ويمكنها التقديم من خلال نظام جدارة للوظائف الشاغرة لسنة 1440 هجريًا، وللإجابة عن هذا السؤال عليك قراءة السطور التالية:

خريجي الجامعات والحاصلون على درجة البكالوريوس حسب التخصص

من تخرج من معهد ذي تخصص معين

كذلك الدبلومات المتوسطة التي تكون بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

الحاصلون على الدبلومات ما بعد مرحلة الجامعة.

الحاصلون على درجة الماجستير.

الخريجين من البرامج الإعدادية “الثانوية المهنية”.

وظائف وزارة المالية عبر نظام جدارة 1440 هجريًا

وفي السياق ذاته، قالت وزارة المالية بأنها قد طرحت نحو 59 وظيفة شاغرة للشباب “سيدات ورجال”، وذلك في المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويتم التسجيل في كافة هذه الوظائف عبر رابط موقع نظام جدارة على اشبكة الإنترنت، مؤكدة بأن فئات كبيرة سوف يسمح لها بالتقديم في هذه الوظائف، وهي:

الحاصلون على درجة البكالوريوس

الحاصلون على المعاهد ما بعد مرحلة الثانوية العامة

الحاصلون على المعاهد المتخصصة.

رابط موقع جدارة للتقديم في الوظائف بشكل إلكتروني

ويتسائل الكثيرون حول رابط موقع جدارة للتقديم في الوظائف الشاغرة عن طريقة شبكة الإنترنت، حيث يمكن الدخول إلى “موقع جدارة” من خلال الضعط على الرابط السابق، وبعدها تبدأ أولى عمليات التسجيل في الوظائف، حيث سيطلب منك الموقع رقم الهوية، وتحديد الجنس وبعض البيانات الشخصية الأخرى.