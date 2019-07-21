“من هنا” رابط التقديم على وظائف وزارة المالية والحرس الوطني 1440 بكافة المناطق...

أعلنت وزارة الحرس الوطني صباح اليوم الأحد 18/11/1440هـ، عن فتح باب التسجيل والتقديم للراغبين في شغل عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجين، حيث إن التقديم متاح عليها حتى نهاية الأسبوع الحالي، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوظائف المعلنة بلغ أكثر من 94 للجنسين.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، أن الوظائف متاحة لكافة الخريجين من المؤهلات المناسبة، ويبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد الموافق 18/11/1440هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 22/11/1440هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.

كما دعت الوزارة، إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات قبل أن يتم التسجيل في وظائف الحرس الوطني عبر جدارة، وفي حالة وجود تعديلات يرجى القيام بتعديلها من خلال المنظومة.

وظائف الحرس الوطني جدارة 1440

وأكدت وزارة الحرس الوطني، أنه يمكن لكافة الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المتاحة، التقديم من خلال منظومة التوظيف الحكومي جدارة على الموقع: (هنا)

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية السعودية، عن طرح أكثر من 50 وظيفة متاحة لكافة الخريجين والخريجات بمختلف مناطق المملكة العربية، وذلك بعدد من التخصصات المتاحة، والتي يبدأ التقديم عليها أيضاً من خلال منظومة جدارة في الوقت الحالي ويستمر التقديم عليها حتى نهاية الأسبوع الحالي.