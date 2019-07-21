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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة الدكتور ماهيندا براساد سنغ راجبوت.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 05:23 PM
بحثا عدداً من الموضوعات خلال لقاء عُقِد في الرياض اليوم
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة الدكتور ماهيندا براساد سنغ راجبوت.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير نيبال لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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