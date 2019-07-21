محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه تم القبض عن ثلاثة متهمين (سوريّي الجنسية/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث), وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة للمستودعات والمباني تحت الإنشاء ومقار الشركات والمؤسسات. جاء ذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية, حيث تجاوزت قيمة المسروقات مبلغ المليون ريال, وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم. وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل. 21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 05:18 PM جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم Advertisements شرطة الرياض تطيح بثلاثة متهمين بسرقة مستودعات ومبانٍ تحت الإنشاء شرطة الرياض تطيح بثلاثة متهمين بسرقة مستودعات ومبانٍ تحت الإنشاء صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه تم القبض عن ثلاثة متهمين (سوريّي الجنسية/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث), وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة للمستودعات والمباني تحت الإنشاء ومقار الشركات والمؤسسات. جاء ذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية, حيث تجاوزت قيمة المسروقات مبلغ المليون ريال, وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم. وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل. الكلمات المفتاحية ، شرطة الرياض تطيح بثلاثة متهمين بسرقة مستودعات ومبانٍ تحت الإنشاء ،

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