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محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلبَ حقيبةٍ يدوية من امرأة وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض مما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض -بفضلٍ من الله- عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر), حيث جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها وإذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكانت "الخليج 365" قد انفردت في وقت سابق اليوم بالإشارة إلى القبض على المتهم في القضية.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 04:52 PM
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلبَ حقيبةٍ يدوية من امرأة وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض مما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض -بفضلٍ من الله- عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر), حيث جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها وإذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكانت "الخليج 365" قد انفردت في وقت سابق اليوم بالإشارة إلى القبض على المتهم في القضية.
، تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. شرطة الرياض تعلن: دوريات الأمن قبضت على ثلاثيني سلب حقيبة امرأة ،
المصدر : الخليج 365
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