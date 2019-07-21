ضبط 140 شخصاً من جنسية عربية حاولوا الحج بدون تصريح بالتخفي داخل بناية سكنية بمكة

ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة نحو 140 شخصاً من جنسية عربية أول من أمس (الجمعة)، بعدما تخفوا داخل بناية سكنية في العاصمة المقدسة بهدف أداء مناسك الحج بدون تصريح.

وفي التفاصيل، وفقاً لـ “سبق”، أن رجال الأمن رصدوا مخالفين من جنسية عربية بإحدى العمائر بمنطقة العزيزية في مكة، بعضهم يحملون تأشيرة زيارة ولا يحق لهم الحج والعمرة، والبعض الآخر لديهم إقامات سارية المفعول خارج العاصمة المقدسة، ولا يوجد ما يسمح لهم بدخول مكة المكرمة.

وحاصرت الجهات الأمنية بمحاصرة البناية بمشاركة جهات أخرى، وأخرجت المخالفين من العمارة وعددهم نحو 140 شخصاً ما بين رجال ونساء وأطفال، كما تولى مندوب شركة الكهرباء فصل العداد وتسجيل رقمه تمهيداً لإحالة مالك البناية لجهات الاختصاص، كما أحيل المضبوطون إلى مقر الإيواء بالشميسي خارج مكة.