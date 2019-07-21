هل تذكرون واقعة حرق سيارة سلمى الشريف أمام منزلها بمكة.. محامي المدعية يكشف عن آخر تطورات القضية

تستأنف اليوم المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، نظر قضية حرق سيارة سلمى الشريف أمام منزلها في قرية الصمد بمحافظة الجموم غربي مكة المكرمة. وذلك بعد مرور عام على الواقعة.

ويأتي ذلك بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين، الأولى في 9 رمضان، والثانية في 14 شوال الماضي، انتظارا لوصول ملف التقديرات من لجنة الخبراء.

وحسب “عكاظ” قال محامي المدعية كمال الشريف: إن “التقديرات هي السبب في التأجيل، مبينا أن المحكمة حولت المعاملة لهيئة النظر (قسم الخبراء) لكي يتم تقدير التعويض من القسم المختص”.

وأضاف «هذا الإجراء يتم اتخاذه بعد ثبوت الإدانة فلو لم تثبت إدانة المتهمين لما تم إجراء تقدير التعويض، والآن القضية متوقفة على التقدير للبت في القضية كاملة في الحقين العام والخاص».

وأشار إلى أن موكلته طلبت طلبين الأول تشديد العقوبة على المتسببين في حرق سيارتها، والثاني التعويض لما تسبب لها من أضرار في سيارتها وسيارة والدها والأتعاب والأضرار.