إيقاف قائد مركبة سلب إمرأة تسير على قدميها بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلبَ حقيبةٍ يدوية من إمرأة وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض مما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذه من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه

وشدد المتحدث على أن وزارة الداخلية حريصة على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.