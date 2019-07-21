السعودية اليوم / اللجنة التنفيذية للتوطين بمنطقة حائل تعقد اجتماعها الدوري



حائل 18 ذو القعدة 1440 هالموافق 21 يوليو 2019م واس

رأس وكيل إمارة منطقة حائل المساعد مطلق بن محمد العتيبي رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة بالنيابة في صالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة اليوم , الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة التنفيذية للتوطين في المنطقة بحضور المدير العام للتوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد الغامدي.

وفي بداية الاجتماع أكد العتيبي حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على متابعة برنامج التوطين، وأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة، ومضاعفة الجهود تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ، إثر ذلك قدم المدير العام للتوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد الغامدي عرضاً تعريفياً عن التوطين المناطقي، مشيراً إلى أن أبرز أهداف البرنامج يتمثل في تعزيز العمل مع إمارات المناطق ومنها منطقة حائل، لدعم برامج التوطين لزيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، وتثبيت رصيد الأمان المهني بسوق العمل .

ثم استعرض المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد خطط التوطين المستهدفة بالمنطقة وآليات العمل المتخذة وأبرز الإحصائيات التي تحققت خلال أعمال اللجنة في المدة الماضية وأهم التطلعات القادمة .

// انتهى //

16:28ت م

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