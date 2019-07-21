حج / مدير الأمن العام يقوم بزيارة تفقدية لمنطقة المدينة المنورة ويقف على استعدادات موسم الحج



المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

قام معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم يرافقه عدد من قيادات قوات أمن الحج بزيارة تفقدية لمنطقة المدينة المنورة وذلك للوقـف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية لموسم الحج .

وفور وصوله اجتمع معاليه بمدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصي ومدراء وقادة أفرع الامن العام الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطواريء التي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبوي .

كما استعرض الفريق قرار الحربي مع كافة القيادات في المدينة المنورة مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة ، كما استمع معاليه ومرافقيه لمستجدات الخطط التي تم إضافتها هذا العام التي ستسهم بإذن الله في تقديم الأمن والأمان لكافة ضيوف الرحمن.

عقًب ذلك ألقى معالي مدير الامن العام الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي كلمة لكافة المجتمعون ناقل من خلالها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظة الله - قائلا يسرني ان انقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظة الله وأمنياته لكافة منسوبي الأمن العام في المدينة المنورة على ما يبذلونه من جهود طوال العام وخاصة موسم الحج والعمرة ، كما أثنى معاليه على الإعداد الجيد للخطط المعدة لاستقبال هذا الموسم متمنياً من الجميع إخلاص النية لله ونكران الذات وبذل المزيد من الجهد واحتساب الأجر من الله أثناء أداء هذه المهمة الشريفة .

وقال " إن الأمن العام في المناطق ممثلا في قيادة قوات امن الحج تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية وصولا الى تحقيق الرؤية 2030 التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد ، وأن تكون جاهزية القيادات المشاركة في موسم الحج متناسبة مع دعم القيادة الرشيدة وفق ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام ومكانة المملكة الإسلامية والدولية لذلك فعلينا أن العمل على تحقيق هذه الرؤية في كافة أعمالنا التي تتطلب منا مضاعفة الجهود الأمنية في هذا الموسم المبارك.

بعد ذلك قام معاليه بجولة تفقدية لعدد من أفرع الأمن العام شملت زيارة محطة قطار الحرمين و سكن قوة أمن الحج والعمرة وغرفة عمليات المسجد النبوي الشريف حيث وقف معاليه وقادة قوات امن الحج على سير العمل في تلك الأفرع واستمع الى شرح موجز عن كافة الإعمال التي تقوم بها هذه الأفرع والتقى معاليه بالعاملين بها واستمع لتطلعاتهم ومتطلباتهم لإنجاز مختلف الأعمال التي تهدف لتقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن متمنيا معاليه للجميع التوفيق .

// انتهى //

16:12ت م

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