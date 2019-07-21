السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين شرق البلاد



تونس 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 26 مهاجرًا بشواطئ مدينة قربص بمحافظة نابل شرق تونس، كانوا في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أنه تم خلال عملية إيقاف المهاجرين مصادرة مركب بحري، ومبلغ مالي من العملة التونسية، لافتًا النظر إلى أنه تم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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16:05ت م

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