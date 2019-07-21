أمير الشرقية يبحث التعاون مع القنصل الأمريكي بالظهران

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة راتشنا كورهونن.

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ونوّه سموه في مُستهلّ اللقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً أنها علاقة تاريخية ثابتة، يجمعها الحرص على أمن واستقرار المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهتها عبّرت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راتشنا كورهونن، عن شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال، مؤكدةً أن العلاقات الثنائية بين “واشنطن” و “الرياض”، علاقة استراتيجية هدفها ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية طرق التجارة العالمية من اعتداءات الإرهابيين ومن يدعمهم.