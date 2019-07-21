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قلب شجاع.. يتسلق 19 طابقاً لإنقاذ أمه من الحريق

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2019-07-21

قلب شجاع.. يتسلق 19 طابقاً لإنقاذ أمه من الحريق

متابعات الخليج 365 - متابعة

صاحب القلب الشجاع، الابن البار، الولد المخلص، هذه وغيرها بعض الألقاب التي أُطلقت على شاب أمريكي تسلّق 19 طابقاً لإنقاذ أمه المقعدة من حريق نشب في العمارة التي تقيم فيها.

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وتم إخلاء كل السكان من البناية الشاهقة لكن الأم كانت طريحة الفراش فما كان من الابن إلا أن تسلق الطوابق الـ 19 حتى يتمكن من الوصول إلى أمه في الطابق الـ 15 من المبنى.

وقد ضرب هذا الشاب المثل في بر الوالدين والتضحية ما أدى إلى اهتمام إعلامي بارز بقضيته حيث تم تسليط الضوء على بطولته وجسارته.





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