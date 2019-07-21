الان تتابع “911” يتلقى قرابة 44 ألف مكالمة خلال 24 ساعة بمنطقة مكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911”، خلال الـ24 ساعة الماضية 43 ألفًا و936 مكالمة بمنطقة مكة المكرمة، بواقع 31 اتصالًا في الدقيقة.
وأكد المركز، اليوم الأحد، أن أغلب المكالمات ذات طابع خدمي وإنساني شملت إرشاد تائه، مساعدة على الطريق، مساعدة سائق، طلب تبرع بالدم، إبعاد حيوانات سائبة، وجدت ملكية مفقودة.
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