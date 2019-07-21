“911” يتلقى قرابة 44 ألف مكالمة خلال 24 ساعة بمنطقة مكة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911”، خلال الـ24 ساعة الماضية 43 ألفًا و936 مكالمة بمنطقة مكة المكرمة، بواقع 31 اتصالًا في الدقيقة.

وأكد المركز، اليوم الأحد، أن أغلب المكالمات ذات طابع خدمي وإنساني شملت إرشاد تائه، مساعدة على الطريق، مساعدة سائق، طلب تبرع بالدم، إبعاد حيوانات سائبة، وجدت ملكية مفقودة.