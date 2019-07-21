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دشن مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه معرض "الحياة صورة"، للمصور الفوتوغرافي ثامر الفرج، وضم المعرض أكثر من 50 صورة حازت معظمها العديد من الجوائز على مستوى الشرق الأوسط.
وافتتح "بافقيه" معرض "الحياة صورة" بمكتبة الملك فهد بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور المديرة العامة للمكتبة الدكتورة ماجدة غريب، وبحضور نخبة من الإعلاميين والعديد من المتخصصين والمهتمين.
وتجول "بافقيه" في المعرض الذي احتوى على العديد من الصور التي حازت على الجوائز في العديد من المسابقات، ولعل أهمها صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جولته في المنطقة التاريخية بجدة، وصور حازت جائزة مسابقة ألوان السعودية، وهي من أهم المسابقات على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى مسابقات أخرى متعددة.
ونوه مدير عام وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، بمحتويات المعرض الذي يضم أكثر من خمسين صورة احترافية في مناسبات متعددة تم التقاطها على مدى أكثر من 10 سنوات.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 03:46 PM
دشنه "بافقيه" ويضم 50 لوحة فوتوغرافية وحضره نخبة من الإعلاميينشاهد.. صورة للملك سلمان تزين معرض "الحياة صورة" بمكة المكرمة
دشن مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه معرض "الحياة صورة"، للمصور الفوتوغرافي ثامر الفرج، وضم المعرض أكثر من 50 صورة حازت معظمها العديد من الجوائز على مستوى الشرق الأوسط.
وافتتح "بافقيه" معرض "الحياة صورة" بمكتبة الملك فهد بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور المديرة العامة للمكتبة الدكتورة ماجدة غريب، وبحضور نخبة من الإعلاميين والعديد من المتخصصين والمهتمين.
وتجول "بافقيه" في المعرض الذي احتوى على العديد من الصور التي حازت على الجوائز في العديد من المسابقات، ولعل أهمها صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جولته في المنطقة التاريخية بجدة، وصور حازت جائزة مسابقة ألوان السعودية، وهي من أهم المسابقات على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى مسابقات أخرى متعددة.
ونوه مدير عام وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، بمحتويات المعرض الذي يضم أكثر من خمسين صورة احترافية في مناسبات متعددة تم التقاطها على مدى أكثر من 10 سنوات.
، شاهد.. صورة للملك سلمان تزين معرض "الحياة صورة" بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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