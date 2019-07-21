، "انتحارية" تودي بحياة 6 باكستانيين أمام مستشفى ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة عثرت على رأسها

قتل ستة أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة في اعتداء نفذته اليوم (الأحد)، انتحارية في شمال غرب باكستان، وتبنته حركة طالبان الباكستانية.

ووقع الهجوم حسبما أوردت قناة "فرانس 24" عند مدخل مستشفى في قرية كوتلان سيدان الواقعة في محيط ديرة إسماعيل خان المدينة، التي شهدت عددا كبيرا من الاعتداءات في أوج موجة العنف في باكستان.

وأفاد قائد شرطة المنطقة سليم رياض، بأن الشرطة كانت تنقل جثماني شرطيين، قتلهما متطرفون أمس، عندما وقع انفجار.

وبين أن انتحارية في الثامنة والعشرين من العمر، وصلت مشياً وفجرت نفسها؛ ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وأربعة مدنيين وجرح 13 شخصا آخرين.

وأضاف "رياض" أن الجرحى هم ثمانية من الشرطة وخمسة مدنيين.

من جهته، أكد المسؤول الآخر في الشرطة المحلية مالك حبيب، طريقة تنفيذ الهجوم وحصيلة الضحايا، مبيناً أن قوات الأمن عثرت في وقت لاحق على رأس الانتحارية.