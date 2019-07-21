السعودية اليوم / 120 متطوعاً يشاركون في تنظيف شواطئ الوجه



الوجه 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

نظمت بلدية محافظة الوجه، حملة تطوعية لتنظيف شواطئها شارك فيها قرابة 120 متطوعاً، وذلك كمبادرة مصاحبة لبطولة البحر الأحمر لكرة القدم والمقامة حالياً بالمحافظة والتي تشرف على تنظيمها بلدية المحافظة.

وشارك المتطوعون في المبادرة استشعاراً منهم بأهمية المحافظة على نظافة البيئة والمشاركة في الأعمال التطوعية وتنمية ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمع، فيما سارع عدد من المتنزهين في الاستجابة إلى المبادرة، مؤكدين حرصهم على أن تكون الشواطئ نظيفة دائماً.

وأوضح رئيس بلدية الوجه المهندس محمود بن عبد الله العطوي، أن المبادرة تأتي في سياق توعية روّاد الشاطئ بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة من المخلفات بمختلف أنواعها وزيادة مستوى الوعي العام بالبيئة البحرية، وتعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على الشواطئ وإبقاءها جميله لينعم بها الجميع.

مبيناً بأن الحملة ستستمر لمدة يومين .

// انتهى//

15:44ت م

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