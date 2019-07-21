السعودية اليوم / الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي تنفذ ثلاث تجارب أمنية بمحطة تحلية المياه المالحة بالشعيبة // للصحف فقط //



جدة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

تواصل الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي ضمن منظومة الجهات الأمنية العاملة في موسم حج هذا العام 1440هـ تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة لتقديم خدماتها بالمستوى المطلوب.

وتنفذ الأمانة اليوم بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ثلاث تجارب (أمنية) متزامنة في محطة تحلية المياه المالحة بالشعيبة وخطوط النقل المرتبطة بها، وذلك بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة, إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

ويأتي تنفيذ هذه التجربة في إطار الاجراءات الخاصة بأمن وسلامة المرافق الخاصة بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

// للصحف فقط // // انتهى //

15:42ت م

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