حج / جوازات منفذ الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية



نجران 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق21 يوليو 2019 م واس

استقبلت جوازات منفذ الوديعة الحدودي، اليوم، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب، ووزعت عليهم الهدايا والورود، وتم إنهاء إجراءات دخولهم عبر المنفذ بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أن جوازات المنفذ قد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث هيأت صالة الحجاج بالمنفذ، ودعمت بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال الحج، وبالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير، وأجهزة الحاسب الآلي المطورة والبصمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.

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15:15ت م

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