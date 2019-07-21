السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يستقبل المحافظين والوكلاء والمدراء المكلفين بالمنطقة الشرقية



الدمام 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق21 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, المحافظين والوكلاء والمدراء المكلفين الذين شملتهم حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها سموه مؤخراً.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تحقيق تطلعات المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة ومستمرة لكل ما يقدم، والوقوف ميدانياً على مواقع خدمة المستفيد، مؤكداً سموه أن الجميع مسؤول أمام الله أولاً، ثم أمامه عن كل مواطن في نطاق عمل كل مسؤول، مشدداً على الاستمرار على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة - أيدها الله - بانتهاج نهج الباب المفتوح، والاستماع للمستفيدين، ومعالجة مشكلاتهم وفق التعليمات والأنظمة، مضيفاً أن هذا التكليف هو حرص على الاستفادة من الكفاءات المتميزة، والعمل بمنهج التدوير الوظيفي لتنويع الخبرات ونقل التجارب المميزة، متمنياً سموه للجميع التوفيق والإعانة.

من جهتهم رفع المكلفون الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، مؤكدين أن الكلمات التوجيهية من سمو أمير المنطقة الشرقية، وحرصه على استمرارية عملية التطوير التي تشهدها الإمارة، والوصول إلى عمل تكاملي مع مختلف الجهات، هو دليل حرص سموه على الارتقاء بجودة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -,سائلين الله التوفيق والإعانة في أداء عملهم.

//انتهى//

14:58ت م

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