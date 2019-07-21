حج / أمير نجران يُطَمئن القيادة بإتمام استقبال أولى طلائع الحجاج اليمنيين



نجران 18 ذو القعدة 1440هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

وطمأن سموه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بأن أعمال استقبال الحجاج ودخولهم إلى أراضي المملكة، واستكمال الإجراءات الصحية والخدمية، وانطلاق رحلاتهم إلى مكة المكرمة، وتمت بكل يسر وسهولة، وهم في راحة وطمأنينة، بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة، وما سخرته من إمكانات وطاقات لخدمة الإسلام والمسلمين، والعمل على راحة حجاج بيت الله الحرام.

//انتهى//

14:49ت م

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نجران 18 ذو القعدة 1440هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ـ حفظهم الله ـ، بمناسبة استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر منفذ الوديعة البري، اليوم.وطمأن سموه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بأن أعمال استقبال الحجاج ودخولهم إلى أراضي المملكة، واستكمال الإجراءات الصحية والخدمية، وانطلاق رحلاتهم إلى مكة المكرمة، وتمت بكل يسر وسهولة، وهم في راحة وطمأنينة، بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة، وما سخرته من إمكانات وطاقات لخدمة الإسلام والمسلمين، والعمل على راحة حجاج بيت الله الحرام.//انتهى//14:49ت م0100

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