

الصليبية 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

جذبت العروض المسرحية ضمن مهرجان العنب السادس بالقصيم الذي تنظمه بلدية القوارة على طريق حائل القصيم تحت شعار " عناقيد العنب ثريات الذهب" أنظار الزوار.

وبيّن رئيس لجنة العلاقات العامة بالمهرجان عبدالله السبيعي أن اللجنة حرصت على تنوع الفعاليات وجاذبيتها لتعم الفائدة والمتعة على الجميع وتكون عنصرًا مشجعًا للزوار حيال خلق فعاليات جاذبة تعزز من السياحة الداخلية ، مضيفًا أن المهرجان يقدم بشكل يومي العروض المسرحية والترفيهية والإنشادية وإتاحة المجال للجميع بالمشاركة ، إضافة إلى الجوائز والسحوبات اليومية وتعليم الصغار للبرامج التوعوية والتثقيفية.

وأفاد السبيعي أن المهرجان يقدم مختلف أصناف البرامج "الزواج، الطبخ ، التعليم، الصحة، الألعاب ، النقل" ومن ضمن الأنشطة المقدمة أيضًا الخيمة التوعوية واحتضانها ما يقارب ١٥ ركنًا توعويًا.

يذكر أن المهرجان الذي تنظمه بلدية القوارة يستمر حتى السبت المقبل وسط إقبال لافت من الزوار.

// انتهى //

14:38ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / العروض المسرحية تجذب زوار مهرجان العنب السادس بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.