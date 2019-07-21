السعودية اليوم / جامعة حائل تطلق 11 برنامجًا للدبلومات الأكاديمية والمهنية



حائل 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن إطلاق 11 برنامجًا للدبلومات الأكاديمية والمهنية لحاملي الثانوية العامة والمؤهلات الأعلى من الجنسين مبرمجة بنظام الدراسة المسائي تشمل الموظفين والموظفات في حال رغبتهم الاستفادة من هذه البرامج.

وأوضحت الجامعة أن البرامج التي تشتمل على تخصصات " تطبيقات الحاسب المكتبية واللغة الإنجليزية العامة والتسويق لمدة (عامين دراسيين / اربعة فصول دراسية )" فيما حُددت البرامج التي تنفذ على مدى فصلين دراسيين حيث تشمل "دبلوم التحرير والسكرتارية والمحاسبة وتحليل السلوك التطبيقي".

في حين تشمل البرامج المحددة بفصل دراسي واحد تخصصاتها "الدبلوم المهني في الإعلام الرقمي والدبلوم المهني في العلاقات العامة وإدارة الفنادق والمرافق السياحية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إدارة المعارض والمؤتمرات".

وأشارت الجامعة الى أن التسجيل في البرامج متاح الآن إلكترونيًا عبر الموقع من خلال الرابط: https://dcsce.seanationals.org/diplomas/dipProgs/Default.aspx.

يذكر أن إطلاق جامعة حائل لهذه البرامج جاء تلبية لمتطلبات سوق العمل وكذلك السعي إلى تطوير مهارات وقدرات خريجي التعليم العام والراغبين من الموظفين والموظفات في تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

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14:36ت م

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