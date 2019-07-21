السعودية اليوم / غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً للممارسين الصحيين بالأحساء



الأحساء 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

تنظم غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة الصحية والمستشفيات الخاصة بالتعاون مع الهيئة

ويأتي اللقاء في إطار تعاون الغرفة ولجانها القطاعية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وضمن مبادرة "تستاهل نجيك" التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف فتح باب التواصل مع المنشآت الصحية والعمل على تقديم جميع الخدمات للممارسين الصحيين ومن بينها برنامج "ممارس بلس"، وخدمة "تواصل" علاوة على تذليل الصعوبات والإشكالات التي تواجه الممارسين الصحيين بالأحساء.

وأكد رئيس اللجنة مالك بن عبدالعزيز الموسى دور الهيئة في ضمان كفاءة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية، منوها بأهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين القطاعات الصحية والعامة لتحقيق التكامل والعمل الجماعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وبما يرفع جودة وكفاءة القطاع الصحي ويُعزّز من فرص نجاح الرؤى والمبادرات في المنشآت الصحية ، داعيًا الممارسين الصحيين بالأحساء للاستفادة من هذه الفرصة السانحة.

وثمن الموسى خطط وبرامج ومبادرات وتعاون الهيئة المستمر للعناية بالممارسين الصحيين ، منوهًا بدور ومساهمات اللجنة في تطوير أداء وكفاءة قطاع الرعاية الصحية الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بدوره ، فضلًا عن الإسهام في توطين القوى العاملة في منشآت القطاع الصحي الخاص بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

14:33ت م

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الأحساء 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واستنظم غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة الصحية والمستشفيات الخاصة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، لقاءً للممارسين الصحيين في الأحساء ، وذلك في 27 ذي القعدة الجاري في مقر الغرفة الرئيس.ويأتي اللقاء في إطار تعاون الغرفة ولجانها القطاعية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وضمن مبادرة "تستاهل نجيك" التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف فتح باب التواصل مع المنشآت الصحية والعمل على تقديم جميع الخدمات للممارسين الصحيين ومن بينها برنامج "ممارس بلس"، وخدمة "تواصل" علاوة على تذليل الصعوبات والإشكالات التي تواجه الممارسين الصحيين بالأحساء.وأكد رئيس اللجنة مالك بن عبدالعزيز الموسى دور الهيئة في ضمان كفاءة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية، منوها بأهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين القطاعات الصحية والعامة لتحقيق التكامل والعمل الجماعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وبما يرفع جودة وكفاءة القطاع الصحي ويُعزّز من فرص نجاح الرؤى والمبادرات في المنشآت الصحية ، داعيًا الممارسين الصحيين بالأحساء للاستفادة من هذه الفرصة السانحة.وثمن الموسى خطط وبرامج ومبادرات وتعاون الهيئة المستمر للعناية بالممارسين الصحيين ، منوهًا بدور ومساهمات اللجنة في تطوير أداء وكفاءة قطاع الرعاية الصحية الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بدوره ، فضلًا عن الإسهام في توطين القوى العاملة في منشآت القطاع الصحي الخاص بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:33ت م0095

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