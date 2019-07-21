السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل القنصل العام الأمريكي بالظهران



الدمام 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهونن.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً أنها علاقة تاريخية ثابتة يجمعها الحرص على أمن واستقرار المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهتها أعربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راتشنا كورهونن عن شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال، مؤكدةً أن العلاقات الثنائية بين "واشنطن" و "الرياض" علاقة استراتيجية هدفها ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية طرق التجارة العالمية من اعتداءات الإرهابيين ومن يدعمهم.

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14:29ت م

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