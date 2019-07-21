السعودية اليوم / سمو أمير جازان يقلّد عددًا من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة



جيزان 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، عددًا من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتبهم الجديدة.

وهنأ سمو أمير جازان المشمولين بالترقية، متمنيًا لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهًا بدور رجال الأمن ومنهم حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية وعملهم المتواصل في خدمة المواطن, وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.

من جانبهم رفع الضباط المرقَّون عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو وزير الداخلية, وسمو أمير منطقة جازان ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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14:12ت م

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