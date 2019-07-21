- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إيران مهددة بضربة بريطانية موجعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إيران مهددة بضربة بريطانية موجعة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
بات من المنتظر أن تتخذ بريطانيا إجراءات عقابية مختلفة تجاه إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، ردًا على احتجاز الأخيرة لناقلة نفط بريطانية خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز.
وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن المملكة المتحدة تخطط لمجموعة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، بما في ذلك تجميد الأصول المحتملة، ردًا على احتجاز الناقلة البريطانية.
وحسب التقارير البريطانية، من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية جيريمي هانت عن الإجراءات في بيان لمجلس العموم الأسبوع المقبل.
وأكدت لندن خلال خطابها الموجه إلى الأمم المتحدة، أن عملية الاحتجاز “تشكل تدخلاً غير قانوني”، مشددة على أن السفينة كانت في المياه الإقليمية العُمانية وأنها “تمارس حق النقل القانوني للمرور العابر في مضيق دولي”.
وقالت وسائل الإعلام البريطانية، إن كافة الخيارات تبدو متاحة في الوقت الحالي بالنسبة لبريطانيا، والتي تبحث تأمين العديد من السفن التي تمر يوميًا.
ويُعد تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، واحدة من الضربات الموجعة لطهران في الفترة الحالية، خاصة وأنها تعاني ويلات العقوبات الاقتصادية الضخمة، والتي تستهدف بشكل رئيسي قطاعي البنوك والنفط.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران مهددة بضربة بريطانية موجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.