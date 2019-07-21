إيران مهددة بضربة بريطانية موجعة

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

بات من المنتظر أن تتخذ بريطانيا إجراءات عقابية مختلفة تجاه إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، ردًا على احتجاز الأخيرة لناقلة نفط بريطانية خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن المملكة المتحدة تخطط لمجموعة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، بما في ذلك تجميد الأصول المحتملة، ردًا على احتجاز الناقلة البريطانية.

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وحسب التقارير البريطانية، من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية جيريمي هانت عن الإجراءات في بيان لمجلس العموم الأسبوع المقبل.

وأكدت لندن خلال خطابها الموجه إلى الأمم المتحدة، أن عملية الاحتجاز “تشكل تدخلاً غير قانوني”، مشددة على أن السفينة كانت في المياه الإقليمية العُمانية وأنها “تمارس حق النقل القانوني للمرور العابر في مضيق دولي”.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية، إن كافة الخيارات تبدو متاحة في الوقت الحالي بالنسبة لبريطانيا، والتي تبحث تأمين العديد من السفن التي تمر يوميًا.

ويُعد تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، واحدة من الضربات الموجعة لطهران في الفترة الحالية، خاصة وأنها تعاني ويلات العقوبات الاقتصادية الضخمة، والتي تستهدف بشكل رئيسي قطاعي البنوك والنفط.