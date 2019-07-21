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إير فرانس: مطارات مصر آمنة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت شركة الخطوط الفرنسية استمرار رحلاتها الجوية إلى القاهرة بالرغم من تعليق بعض الشركات السفر إلى مصر.
وقال متحدث باسم شركة إير فرانس اليوم : إن رحلات الشركة إلى القاهرة مستمرة وذلك في أعقاب قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا تعليق رحلاتهما للعاصمة المصرية بسبب مخاوف أمنية.
وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، ذكرت يوم السبت أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام ”في إجراء احترازي“ لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
وقالت لوفتهانزا بعد ذلك إنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة أمس السبت على أن تستأنفها يوم الأحد.
وقال المتحدث باسم إير فرانس في بيان نشرته رويترز : بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة.
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