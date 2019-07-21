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النائب العام السوداني يتسلم نتائج تحقيق فض الاعتصام

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2019-07-21

النائب العام السوداني يتسلم نتائج تحقيق فض الاعتصام

متابعات الخليج 365 - متابعة

سلمت لجنة التحقيق السودانية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة نتائج تحقيقها للنائب العام.

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وكان فض الاعتصام تسبّب في مقتل العشرات ما أثار موجة من الغضب دعت المجلس العسكري الحاكم إلى تشكيل لجنة للتحقيق في نتائج فض الاعتصام وتحديد المسؤول عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان نائب المجلس العسكري السوداني أكد في حينه أن عناصر مخربة اندست بين صفوف قوات الدعم السريع وتسببت في وقوع القتلى والجرحى.





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