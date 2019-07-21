قرقاش: التحالف العربي في اليمن صلب وقوي

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، التحالف العربي في اليمن وفي قلبه السعودية والإمارات بأنه صلب وقوي.

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وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية”.

وتابع: “الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض، ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته”.