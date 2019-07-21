قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعيا

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أضاف قطار الحرمين السريع اليوم رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات ، بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت إدارة قطار الحرمين، أنه تم إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح ٦٤ رحلة أسبوعياً، مشيرة إلى أنها أضافت خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الإستيعابية لما يوازي ٨٠ رحلة.

ويأتي إطلاق قطار الحرمين – والذي يعد أحدأسرع ١٠ قطارات في العالم – بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن إهتمام حكومة المملكة – رعاها الله – بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، وذلك بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية.

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ويضم قطار الحرمين 35 قطاراً و 5 محطات في مكة المكرمة – جدة – مطار الملك عبدالعزيز (جدة) – مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (رابغ) – المدينة المنورة بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450 كم.

ويتكون القطار الواحد من : 13 عربة: 4 أعمال – 8 إقتصادي – 1 عربة طعام، وتبلغ سعة القطار الواحد : 417 مقعدا ، وسرعته 300 كم/س، حيث يقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريباً.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في محرم 1440هـ ، وتستهدف الدولة رعاها الله من تنفيذه تسهيل تنقل ضيوف الرحمن من كافة دول العالم ومن الداخل خلال مواسم الحج والعمرة ، وتقديم خدمة سريعة وآمنة لهم بين المدينتين المقدستين.

ويمكنكم التعرف على جدول الرحلات من الرابط التالي: https://we.tl/t-RRemOFM0jm