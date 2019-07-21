أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، في مقر الإمارة بجدة, محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني, يرافقه عددٌ من قيادات القطاع. استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، في مقر الإمارة بجدة, محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني, يرافقه عددٌ من قيادات القطاع. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة الجمارك لموسم حج العام الحالي المتضمنة مستجدات العمل الجمركي, والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتهدف خطة الجمارك إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع بقية الجهات ذات العلاقة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وإنهاء إجراءاتهم في وقت وجيز، فيما دُعمت جميع المنافذ بتقنيات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة لتحقيق السرعة والدقة في إنهاء الإجراءات.



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