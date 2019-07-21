شكرا لقرائتكم خبر عن «جزائية مكة»: السجن والجلد لحارقي «سيارة سلمى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) okazonline

أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة صباح اليوم (الأحد)، أحكاما تدين المتهمين بحرق سيارة «سلمى»، تنوعت ما بين السجن والجلد، بالإضافة إلى عدة أحكام أخرى.

وأكد كمال الشريف محامي السيدة سلمى صدور الحكم اليوم بعدد من العقوبات في قضية حرق سيارة سلمى التي وقعت قبل عام تقريبآ عندما اقدم أشخاص بإحراق سيارتها امام منزلها في إحدى القرى التابعة الجموم.

ففي الوقت الذي مضى فيه عام على قضية حرق سيارة سلمى الشريف، أمام منزلها في قرية الصمد بمحافظة الجموم غربي مكة المكرمة، سبق وأن أجريت جلستين لمحاكمة المتهمين، الأولى في 9 رمضان، والثانية في 14 شوال الماضي، وذلك في انتظار وصول ملف التقديرات من لجنة الخبراء. وحسب محامي المدعية كمال الشريف، فإن التقديرات هي السبب في التأجيل، مبيناً أن المحكمه حولت المعامله لهيئة النظر (قسم الخبراء) لكي يتم تقدير التعويض من القسم المختص. في حين صدرت اليوم (الأحد) الأحكام من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بحق المتهمين.