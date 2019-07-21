الأمير سعود بن نايف يستقبل القنصل العام الأمريكي في الظهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، -يحفظه الله- بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة راتشنا كورهونن.

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وأشار في مستهل اللقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدا أنها علاقة تاريخية ثابتة، يجمعها الحرص على أمن واستقرار المنطقة.

كما تم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهتها عبرت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راتشنا كورهونن، عن شكرها لأمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض، علاقة استراتيجية هدفها ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية طرق التجارة العالمية من اعتداءات الإرهابيين ومن يدعمهم.