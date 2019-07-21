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شهد الأسبوع الثالث من انطلاق برنامج التدريب الصيفي "برنامج التطوير المهني" تسجيل 540 متدرباً ومتدربة في 18 برنامجاً تدريبياً بـ"تعليم المخواة".
وكان "تعليم المخواة" قد أعلن انطلاق 18 برنامجاً تدريبياً صيفياً في 8 مراكز للتدريب للبنين والبنات، تنوعت عناوين البرامج المعلن عنها ما بين قيادة التعلم، والتعلم النشط، والتقويم من أجل التعليم، وتخطيط التدريس، والتطوير المهني القائم على المدرسة، والتعلم بالاستقصاء، واتخاذ القرارات وحل المشكلات، والتفكير الناقد، ودمج مهارات التفكير في التدريس.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 02:32 PM
تنوعت ما بين قيادة التعلم وتخطيط التدريس والتطوير المهني
شهد الأسبوع الثالث من انطلاق برنامج التدريب الصيفي "برنامج التطوير المهني" تسجيل 540 متدرباً ومتدربة في 18 برنامجاً تدريبياً بـ"تعليم المخواة".
وكان "تعليم المخواة" قد أعلن انطلاق 18 برنامجاً تدريبياً صيفياً في 8 مراكز للتدريب للبنين والبنات، تنوعت عناوين البرامج المعلن عنها ما بين قيادة التعلم، والتعلم النشط، والتقويم من أجل التعليم، وتخطيط التدريس، والتطوير المهني القائم على المدرسة، والتعلم بالاستقصاء، واتخاذ القرارات وحل المشكلات، والتفكير الناقد، ودمج مهارات التفكير في التدريس.
، 540 متدرباً يلتحقون ببرامج التدريب الصيفي في المخواة ،
المصدر : الخليج 365
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