- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - اختتم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، وبالشراكة مع معهد الشبكة الإقليمية للتدريب دورة تدريبية للحصول على الرخصة الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية، في مركز التدريب بجمعية الأطفال المعوقين، حيث حصل ٣٣ متدربًا سعوديًا وسعودية شهادة معتمدة في الممارسات الدولية للمسؤولية الاجتماعية وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
يأتي ذلك استجابة وتماشياً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ والتي تحث على تأهيل القيادات الشابة السعودية في شتى المجالات.
وتم تزويد المتدربين بعدد من المهارات والتجارب الدولية ومعايير المنظمات العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية وربطها بالتقدم والتطور في هذا المجال في السعودية من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين على أعلى مستوى في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وقام بتسليم الشهادات مدير مركز الملك فهد بجمعية الأطفال المعوقين، الذي أكد أن الجمعية تمد يد التعاون لكل ما فيه إسهام لتطوير المجتمع خاصة في مجال التدريب والتأهيل، بعد أن تم إطلاق مركز التدريب الخاص بالجمعية والذي عقد عددًا من الشراكات من أجل تفعيله.
من جهته أكد مدير معهد الشبكة الإقليمية للتدريب عبدالله باهمام أنه بلغ عدد من تم تأهيلهم في مجال الرخصة الدولية أكثر من ١٥٠ من خلال خطة تهدف إلى تأهيل عدد كبير ومميز في مجال المنظمات غير الربحية وصناعة جيل قائد في هذا المجال.
من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن المركز دأب على عقد شراكات عالية المستوى من أجل رفد مجال المسؤولية الاجتماعية بالكوادر المؤهلة وبالملتقيات والندوات والإحصائيات وورش العمل والمعارض التي تدفع عجلة التنمية في هذا المجال، وجاء تأهيل عدد ٣٣ من المتدربين لدعم المسؤولية الاجتماعية بهذه الكوادر وتزويدهم بأساليب القيادة والقدرة على إدارتها بشكل يضمن استمرارها وتأثيرها وتحقيق أهدافها، وأيضاً تحقيقاً لجزء مهم من رؤية ٢٠٣٠ لتأهيل صف جديد من القياديين من شباب وشابات المملكة والانطلاق في عالم التميز.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 02:15 PM"مركز المسؤولية الاجتماعية" يؤهل ٣٣ متدربًا ومتدربة في الرخصة الدولية
اختتم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، وبالشراكة مع معهد الشبكة الإقليمية للتدريب دورة تدريبية للحصول على الرخصة الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية، في مركز التدريب بجمعية الأطفال المعوقين، حيث حصل ٣٣ متدربًا سعوديًا وسعودية شهادة معتمدة في الممارسات الدولية للمسؤولية الاجتماعية وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
يأتي ذلك استجابة وتماشياً مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ والتي تحث على تأهيل القيادات الشابة السعودية في شتى المجالات.
وتم تزويد المتدربين بعدد من المهارات والتجارب الدولية ومعايير المنظمات العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية وربطها بالتقدم والتطور في هذا المجال في السعودية من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين على أعلى مستوى في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وقام بتسليم الشهادات مدير مركز الملك فهد بجمعية الأطفال المعوقين، الذي أكد أن الجمعية تمد يد التعاون لكل ما فيه إسهام لتطوير المجتمع خاصة في مجال التدريب والتأهيل، بعد أن تم إطلاق مركز التدريب الخاص بالجمعية والذي عقد عددًا من الشراكات من أجل تفعيله.
من جهته أكد مدير معهد الشبكة الإقليمية للتدريب عبدالله باهمام أنه بلغ عدد من تم تأهيلهم في مجال الرخصة الدولية أكثر من ١٥٠ من خلال خطة تهدف إلى تأهيل عدد كبير ومميز في مجال المنظمات غير الربحية وصناعة جيل قائد في هذا المجال.
من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن المركز دأب على عقد شراكات عالية المستوى من أجل رفد مجال المسؤولية الاجتماعية بالكوادر المؤهلة وبالملتقيات والندوات والإحصائيات وورش العمل والمعارض التي تدفع عجلة التنمية في هذا المجال، وجاء تأهيل عدد ٣٣ من المتدربين لدعم المسؤولية الاجتماعية بهذه الكوادر وتزويدهم بأساليب القيادة والقدرة على إدارتها بشكل يضمن استمرارها وتأثيرها وتحقيق أهدافها، وأيضاً تحقيقاً لجزء مهم من رؤية ٢٠٣٠ لتأهيل صف جديد من القياديين من شباب وشابات المملكة والانطلاق في عالم التميز.
، "مركز المسؤولية الاجتماعية" يؤهل ٣٣ متدربًا ومتدربة في الرخصة الدولية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مركز المسؤولية الاجتماعية" يؤهل ٣٣ متدربًا ومتدربة في الرخصة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.