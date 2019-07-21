محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الجهات الأمنية على شاب ثلاثيني أقدم على سرقة شنطة امرأة في أحد شوارع الرياض. وكانت "الخليج 365" قد نشرت أمس تقريراً عن تحري الجهات الأمنية عن الشاب. يشار إلى أن عملية السرقة وثقتها كاميرات مراقبة وتم تداولها وأظهرت سحب السارق لشنطة المرأة ما تسبب في سقوطها. 21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 02:07 PM Advertisements الجهات الأمنية تقبض على شاب سرق شنطة امرأة في وضح النهار الجهات الأمنية تقبض على شاب سرق شنطة امرأة في وضح النهار قبضت الجهات الأمنية على شاب ثلاثيني أقدم على سرقة شنطة امرأة في أحد شوارع الرياض. وكانت "الخليج 365" قد نشرت أمس تقريراً عن تحري الجهات الأمنية عن الشاب. يشار إلى أن عملية السرقة وثقتها كاميرات مراقبة وتم تداولها وأظهرت سحب السارق لشنطة المرأة ما تسبب في سقوطها. الكلمات المفتاحية ، الجهات الأمنية تقبض على شاب سرق شنطة امرأة في وضح النهار ،

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