محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة آل محرق، بزواج الشاب "فيصل هادي علي محرق"؛ وذلك في حفل أقيم بالرياض. وقد شرّف الحفلَ جمعٌ من الأعيان وأقارب العروسين. تهنئ "الخليج 365" أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك. فيصل آل محرق يحتفل بزفافه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-21 احتفلت أسرة آل محرق، بزواج الشاب "فيصل هادي علي محرق"؛ وذلك في حفل أقيم بالرياض. وقد شرّف الحفلَ جمعٌ من الأعيان وأقارب العروسين. Advertisements تهنئ "الخليج 365" أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك. 21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 01:46 PM احتفلت أسرة آل محرق، بزواج الشاب "فيصل هادي علي محرق"؛ وذلك في حفل أقيم بالرياض. وقد شرّف الحفلَ جمعٌ من الأعيان وأقارب العروسين. تهنئ "الخليج 365" أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك. ، فيصل آل محرق يحتفل بزفافه ،

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