حذَّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من الدخول على مواقع الخدمات البنكية أو التعاملات الحكومية عند استخدام شبكات «الواي فاي» العامة؛ حرصًا على عدم سرقة الأرقام السرية.
وقالت مصادر بالهيئة لـ«عاجل»، اليوم السبت، إن استخدام «شبكات الواي فاي العامة، التي لا تطلب إجراءات للتوثيق، تمثل مصدرًا للقلق، ويجب تجنب استخدامها عند الدخول على مواقع الخدمات البنكية والتعاملات الحكومية».
وبحسب المصادر، فإنه عند الحاجة إلى استخدام مواقع بنكية في مكان عام، ينصح باستخدام الإنترنت عن طريق شبكة الهاتف الجوال، وتجنب استخدام شبكة الواي فاي إذا كانت غير موثوق بها، والتحقق من صحة العنوان للموقع المراد الوصول إليه، والتأكد من استخدام العنوان المشفر للموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من «هيئة الاتصالات»: لا تدخلوا مواقع الخدمات البنكية باستخدام شبكات «واي فاي» عامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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