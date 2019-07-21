بشرى سارة من “الإسكان” للمواطنين الراغبين في تملك السكن

أشارت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان إلى أن الدولة ستتحمل ضريبة القيمة المضافة عن كافة المواطنين الراغبين في تملك المساكن، وذلك حال عدم تملكهم أي مسكن، خلال فترة تقدمهم بطلب الاستفادة من مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت المصادر، أن خدمة تحمل الدولة لن تقتصر على المواطنين الراغبين في تملك المساكن للمسكن الأول فقط، بل ستشمل المواطنين ممن تملكوا لمنازل سابقاً، ثم باعوها دون استفادتهم من مبادرة تحمل الضريبة، وفقا لـ”عكاظ”. وتشمل المبادرة، كافة المواطنين ممن باعوا مساكنهم قبل أو بعد صدور الأمر الملكي، والقاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المساكن، حيث تشترط عدم تملكهم لأي مسكن خلال فترة تسجيلهم في المبادرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان، وعدم استفادتهم سابقاً من المبادرة.