«الداخلية» تنظِّم «اليوم التوعوي المفتوح» للمشاركين في أعمال الحج

نظَّمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، السبت، بالتعاون مع برنامج مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض، ونادي ضباط قوى الأمن بالرياض فعالية «اليوم التوعوي المفتوح»، وذلك للمشاركين بأعمال الحج من منسوبي قوى الأمن الداخلي والراغبين في أداء فريضة الحج.

وتضمنت الفعالية محاضرة توعوية شارك فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالله العبد الكريم، عضو التوجيه الفكري والمعنوي في الأمن العام، والدكتور قيس حداد، رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى قوى الأمن.