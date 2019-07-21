وزير النقل الإندونيسي يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار سكارنو هاتا

قام وزير النقل الإندونيسي، بودي كاري سمادي، بزيارة إلى الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة للحجاج الإندونيسيين، بمطار سكارنو هاتا الدولي في جاكرتا. واطلع الوزير الإندونيسي، على عمليات إنهاء إجراءات الحجاج، وكيفية أداء العمل بطريقة تقنية منظمة. وأعرب عن إعجابه بما شاهد خلال هذه المبادرة مقدمًا شكره وامتنانه للمملكة على ماتقوم به من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين والحجاح والمعتمرين.



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