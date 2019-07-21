السعودية اليوم / 6 جامعات تشارك في دورة تأهيلية بطب الملك خالد



أبها 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليه 2019 م واس

تتواصل حاليا في كلية الطب بجامعة الملك خالد، فعاليات الدورة التأهيلية للمهارات السريرية لطلاب وطالبات السنة الأخيرة من السنوات الأساسية في تخصص الطب.

وأوضح عميد الكلية الدكتور سليمان الحميد, أن الدورة التي ينظمها "نادي الطب والإبداع" بالكلية بدأت الأسبوع الماضي وستختتم نهاية هذا الأسبوع ،بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من 6 جامعات هي جامعة الملك خالد و جامعة أم القرى وجامعة الدمام وجامعة جازان وجامعة نجران وجامعة بيشة.

وأشار الدكتور الحميد أن الدورة تهدف إلى إعداد الطلاب والطالبات للسنوات السريرية، وذلك من خلال محاضرات وورش عملية يقدمها عدد من الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز ونخبة من طلاب كلية الطب، وتختتم باختبارات خاصة وشهادات معتمدة.

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13:24ت م

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