السعودية اليوم / "سار" تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية الهادفة لرفع الوعي وخفض حوادث التعدي



حائل 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

نفذت الشركة

وتهدف "سار" من حملتها التي جاءت تحت شعار #سكة_السلامة – إلى توعية السكان والقاطنين حول الشبكة الحديدية للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك خفض معدل حوادث التعدي والتجاوز على السكة ، ما يؤدي لتقليل الخسائر، والتأكيد على أهمية إتخاذ المعابر والجسور المخصصة للعبور التي وفرتها الدولة تسهيلاً لتنقلات سكان المناطق التي تخترقها السكة ولملاك المواشي خلال تنقلاتهم أثناء المواسم الربيعية والشتوية.

وتؤكد شركة "سار" ، أنها تضع ذلك في مقدمة خططها الإستراتيجية لتطبيق أفضل معايير السلامة والأمان في تشغيل شبكة السكك الحديدية بالمملكة، وضمن إستراتيجيتها التشغيلية لقطارات النقل سواء قطارات الركاب أو المعادن والبضائع، موضحة في رسائلها التوعوية عواقب العبور الغير قانوني وخطورته الكبيرة لما يخلفه من خسائر في الارواح والممتلكات .

وشملت جولات الحملة، مناطق العبور المخصصة على السكة حيث التقى فريق الحملة بأصحاب المواشي وكذلك الرعاة القاطنين بمحاذاة الخط الحديدي، كما زاروا مدينة جبة المحاذية للسكة (1.3 كم شمال غربي حائل) وقدموا للسكان الرسائل التوعوية.

وطالت الحملة مراكز الأحياء في حائل ومن بينها زيارة مركز الحي بمدرسة مكة المتوسطة، بالإضافة إلى زيارة عدد من المراكز التجارية كما استهدفت الحملة مركز الأمير سلطان الاجتماعي وعقدوا لقاءً تمحور حول أهمية إتخاذ المعابر والجسور لتحقيق مبدأ السلامة للجميع، وتضمنت اللقاءات السحب على عدد من الجوائز والهدايا المقدمة من شركة "سار" لحضور تلك اللقاءات.

واختتمت الحملة جولاتها بزيارة منطقة العليم (181 كم شمال حائل)، وركزت على توعية ملاك المواشي والرعاة وتقديم البروشورات الخاصة، والتأكيد على توخي الحذر في عبور الخط الحديدي من خلال الجسور والمعابر المتوفرة في المنطقة، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المواشي والممتلكات الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسجيل مالديهم من ملاحظات ومقترحات تتعلق برفع معدل السلامة لعبور السكة الحديدية.

// انتهى //

13:17ت م

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حائل 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسنفذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" حملة توعوية في منطقة حائل استمرت أربعة أيام، استهدفت من خلالها كافة فئات المجتمع، وذلك إستمراراً لحملاتها التي تنفذها على مدار العام بهدف سلامة السكان من مواطنين ومقيمين وكذلك الركاب المسافرين عبر القطارات بين المدن .وتهدف "سار" من حملتها التي جاءت تحت شعار #سكة_السلامة – إلى توعية السكان والقاطنين حول الشبكة الحديدية للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك خفض معدل حوادث التعدي والتجاوز على السكة ، ما يؤدي لتقليل الخسائر، والتأكيد على أهمية إتخاذ المعابر والجسور المخصصة للعبور التي وفرتها الدولة تسهيلاً لتنقلات سكان المناطق التي تخترقها السكة ولملاك المواشي خلال تنقلاتهم أثناء المواسم الربيعية والشتوية.وتؤكد شركة "سار" ، أنها تضع ذلك في مقدمة خططها الإستراتيجية لتطبيق أفضل معايير السلامة والأمان في تشغيل شبكة السكك الحديدية بالمملكة، وضمن إستراتيجيتها التشغيلية لقطارات النقل سواء قطارات الركاب أو المعادن والبضائع، موضحة في رسائلها التوعوية عواقب العبور الغير قانوني وخطورته الكبيرة لما يخلفه من خسائر في الارواح والممتلكات .وشملت جولات الحملة، مناطق العبور المخصصة على السكة حيث التقى فريق الحملة بأصحاب المواشي وكذلك الرعاة القاطنين بمحاذاة الخط الحديدي، كما زاروا مدينة جبة المحاذية للسكة (1.3 كم شمال غربي حائل) وقدموا للسكان الرسائل التوعوية.وطالت الحملة مراكز الأحياء في حائل ومن بينها زيارة مركز الحي بمدرسة مكة المتوسطة، بالإضافة إلى زيارة عدد من المراكز التجارية كما استهدفت الحملة مركز الأمير سلطان الاجتماعي وعقدوا لقاءً تمحور حول أهمية إتخاذ المعابر والجسور لتحقيق مبدأ السلامة للجميع، وتضمنت اللقاءات السحب على عدد من الجوائز والهدايا المقدمة من شركة "سار" لحضور تلك اللقاءات.واختتمت الحملة جولاتها بزيارة منطقة العليم (181 كم شمال حائل)، وركزت على توعية ملاك المواشي والرعاة وتقديم البروشورات الخاصة، والتأكيد على توخي الحذر في عبور الخط الحديدي من خلال الجسور والمعابر المتوفرة في المنطقة، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المواشي والممتلكات الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسجيل مالديهم من ملاحظات ومقترحات تتعلق برفع معدل السلامة لعبور السكة الحديدية.// انتهى //13:17ت م0072

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.